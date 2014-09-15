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    Расписание матчей 15-09-2014

    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 21 тур
    15 сентября, понедельник
    01:30
    Атлетико Паранаэнсе
    2:0
    Витория
    Матч завершен
    15 сентября, понедельник
    01:30
    Атлетико Минейро
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    15 сентября, понедельник
    01:30
    Крисиума
    1:0
    Гойас
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 7 тур
    15 сентября, понедельник
    17:00
    Амкар-Пермь
    2:1
    Урал
    Матч завершен
    15 сентября, понедельник
    20:00
    Ахмат
    0:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 3 тур
    15 сентября, понедельник
    20:30
    Эрготелис
    0:3
    Платаниас
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 7 тур
    15 сентября, понедельник
    21:00
    Сендерийск
    1:1
    Хобро
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 7 тур
    15 сентября, понедельник
    21:00
    Слован
    1:1
    Виктория
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 2 тур
    15 сентября, понедельник
    21:00
    Акхисар Беледиеспор
    2:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    15 сентября, понедельник
    21:00
    Бешикташ
    1:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 2 тур
    15 сентября, понедельник
    22:45
    Верона
    2:1
    Палермо
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 3 тур
    15 сентября, понедельник
    22:45
    Эйбар
    0:1
    Депортиво
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 4 тур
    15 сентября, понедельник
    23:00
    Халл Сити
    2:2
    Вест Хэм
    Матч завершен
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