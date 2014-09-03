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август 2014
сентябрь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 10 тур
Смена
1 : 1
Чита
Матч завершен
Якутия
0 : 2
Байкал
Матч завершен
Динамо Брл
6 : 1
Томь-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 5 тур
Черноморец
0 : 0
ТСК
Матч отменен
2 : 4
Краснодар-2
Матч отменен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 5 тур
МИТОС
4 : 0
Астрахань
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 8 тур
Нефтехимик
2 : 0
Носта
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Россия
4 : 0
Азербайджан
Матч завершен
Украина
1 : 0
Молдавия
Матч завершен
Латвия
2 : 0
Армения
Матч завершен
Дания
1 : 2
Турция
Матч завершен
Чехия
0 : 1
США
Матч завершен
Германия
2 : 4
Аргентина
Матч завершен
Ирландия
2 : 0
Оман
Матч завершен
Англия
1 : 0
Норвегия
Матч завершен
Евро-2015. Отборочные матчи (2013/2014). группа 2
Словения (мол.)
5 : 0
Матч завершен
4 : 2
Россия (мол)
Матч завершен
2 : 2
Матч завершен