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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Оман
Ирландия - Оман: обзор матча 03 сентября 2014
Ирландия
03.09.2014, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Оман
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Оман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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