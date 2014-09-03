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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Молдова
Украина - Молдова: обзор матча 03 сентября 2014
Украина
03.09.2014, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Молдова
63'
Р. Безус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Молдова
89'
Замена
Д. Калинков
️️️️
Е. Сидоренко
Желтая карточка
Н. Морозюк
87'
81'
Замена
А. Время
️️️️
П. Рацу
79'
Замена
С. Намашко
️️️️
И. Чебану
76'
Замена
С. Алексеев
️️️️
А. Дедов
Замена
Н. Морозюк
️️️️
О. Гусев
73'
65'
Замена
Е. Чеботару
️️️️
С. Георгиев
Замена
А. Гладкий
️️️️
Р. Зозуля
64'
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
Пас отдал
А. Громов
63'
Замена
А. Громов
️️️️
А. Ярмоленко
46'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
В. Шевчук
46'
Замена
Р. Безус
️️️️
Эдмар
46'
Замена
К. Ковальчук
️️️️
А. Тимощук
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
9
Олег Гусев
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
21
Эдмар
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
20
Петру Рацу
ПЗ
10
Александр Дедов
ЛП
7
Артур Ионицэ
ОП
13
Александр Антонюк
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Украина
0
Дмитрий Безотосный
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
0
Павел Ребенок
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
2
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
0
Александр Гладкий
ЦФ
0
Артем Громов
ЦФ
Молдова
23
Денис Русу
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
0
Александр Время
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Денис Калинков
ЦФ
0
Сергей Алексеев
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Пятов
13
Шевчук
5
Кучер
20
Ракицкий
17
Федецкий
4
Тимощук
6
Степаненко
21
Эдмар
7
Ярмоленко
9
Гусев
8
Зозуля
3-3-3-1
1
Чебану
2
Армаш
6
Епуряну
5
Посмак
20
Рацу
7
Ионицэ
4
Головатенко
19
Георгиев
13
Антонюк
10
Дедов
20
Сидоренко
13
Шевчук
14
Макаренко
14
Макаренко
13
Шевчук
9
Гусев
9
Морозюк
9
Морозюк
9
Гусев
4
Тимощук
2
Ковальчук
2
Ковальчук
4
Тимощук
21
Эдмар
18
Безус
18
Безус
21
Эдмар
8
Зозуля
0
Гладкий
0
Гладкий
8
Зозуля
7
Ярмоленко
0
Громов
0
Громов
7
Ярмоленко
20
Рацу
0
Время
0
Время
20
Рацу
20
Сидоренко
0
Калинков
0
Калинков
20
Сидоренко
1
Чебану
12
Намашко
12
Намашко
1
Чебану
19
Георгиев
9
Чеботару
9
Чеботару
19
Георгиев
10
Дедов
0
Алексеев
0
Алексеев
10
Дедов
Остались в запасе
Украина
Молдова
0
Дмитрий Безотосный
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
0
Павел Ребенок
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Михаил Фоменко
23
Денис Русу
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
Главный тренер
Ион Карас
Остались в запасе
0
Дмитрий Безотосный
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
0
Павел Ребенок
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
23
Денис Русу
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Ион Карас
Статистика матча Украина - Молдова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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