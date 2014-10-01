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сентябрь 2014
октябрь 2014
Лига чемпионов (2014/2015). группа C, 2 тур
Зенит
0 : 0
Монако
Матч завершен
Байер
3 : 1
Бенфика
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа A, 2 тур
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
Матч завершен
Атлетико
1 : 0
Ювентус
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа B, 2 тур
Базель
1 : 0
Ливерпуль
Матч завершен
Лудогорец
1 : 2
Реал
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015). группа D, 2 тур
Арсенал
4 : 1
Галатасарай
Матч завершен
Андерлехт
0 : 3
Боруссия Д
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 10 тур
Анжи-2
1 : 0
Матч завершен
Терек-2
1 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
Ротор
0 : 2
Матч завершен
Алания
1 : 2
Астрахань
Матч завершен
Спартак-Нальчик
0 : 1
МИТОС
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 10 тур
Краснодар-2
1 : 4
Жемчужина
Матч отменен
Дружба
3 : 2
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
ФК Сочи-2013
2 : 3
Черноморец
Матч завершен
Афипс
0 : 1
Армавир
Матч завершен
0 : 1
Витязь
Матч отменен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 10 тур
Лидс
0 : 0
Рединг
Матч завершен
Вулверхэмптон
1 : 3
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Фулхэм
4 : 0
Болтон
Матч завершен