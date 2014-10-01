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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Галатасарай
Арсенал - Галатасарай: обзор матча 01 октября 2014
Арсенал
01.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
4 : 1
Завершен
Галатасарай
21'
Д. Уэлбек
29'
Д. Уэлбек
40'
А. Санчес
52'
Д. Уэлбек
62'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Галатасарай
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Озил
76'
69'
Замена
У. Булут
️️️️
В. Сары
69'
Замена
Брума
️️️️
Г. Пандев
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
68'
62'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Б. Йылмаз
Замена
Д. Оспина
️️️️
А. Санчес
61'
Красная карточка
В. Щесны
58'
ГОЛ! 4:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
52'
46'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
С. Куртулуш
Желтая карточка
М. Фламини
44'
42'
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
М. Озил
40'
34'
Желтая карточка
Ф. Мело
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Санчес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ПАЗ
30
Фелипе Мело
ОП
35
Серкан Куртулуш
ОП
21
Блерим Джемаили
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Галатасарай
26
Синан Болат
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
12
Чамберс
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Озил
18
Уэлбек
4
Санчес
3-4-1-2
16
Муслера
27
Шеджу
2
Кайя
13
Теллес
89
Сары
30
Мело
35
Куртулуш
21
Джемаили
10
Снейдер
21
Пандев
17
Йылмаз
4
Санчес
1
Оспина
1
Оспина
4
Санчес
10
Озил
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Озил
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
21
Пандев
77
Брума
77
Брума
21
Пандев
35
Куртулуш
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
35
Куртулуш
89
Сары
9
Булут
9
Булут
89
Сары
Остались в запасе
Арсенал
Галатасарай
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
26
Синан Болат
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Арсенал - Галатасарай
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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