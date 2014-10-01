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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Монако
Зенит - Монако: обзор матча 01 октября 2014
Зенит
01.10.2014, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Монако
90'
+2
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Анюков
88'
83'
Желтая карточка
Н. Дирар
81'
Желтая карточка
Фабиньо
79'
Замена
В. Жермен
️️️️
Л. Окампос
Замена
А. Кержаков
️️️️
Х. Саломон Рондон
75'
Замена
И. Смольников
️️️️
О. Шатов
65'
52'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Д. Бербатов
51'
Травма
Д. Бербатов
38'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
28
Жереми Тулалан
(К)
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Набиль Дирар
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Шатов
20
Файзулин
7
Халк
23
Рондон
3-2-3-1-1
1
Субашич
24
Раджи
6
Карвалью
3
Курзава
28
Тулалан
6
Фабиньо
8
Дирар
19
Кондогбиа
8
Моутинью
7
Окампос
10
Бербатов
27
Шатов
8
Смольников
8
Смольников
27
Шатов
22
Анюков
28
Аршавин
28
Аршавин
22
Анюков
23
Рондон
11
Кержаков
11
Кержаков
23
Рондон
8
Моутинью
8
Бакайоко
8
Бакайоко
8
Моутинью
10
Бербатов
10
Карраско
10
Карраско
10
Бербатов
7
Окампос
98
Жермен
98
Жермен
7
Окампос
Остались в запасе
Зенит
Монако
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Зенит - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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