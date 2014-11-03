октябрь 2014
ноябрь 2014
США. МЛС 2014, 1/4 финала, первый матч
3 ноября, понедельник
00:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 32 тур
3 ноября, понедельник
00:30
Матч завершен
3 ноября, понедельник
00:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 12 тур
Украина. Первая лига (2014/2015), 15 тур
3 ноября, понедельник
18:00
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 11 тур
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 8 тур
3 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
3 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 9 тур
3 ноября, понедельник
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 13 тур
3 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 10 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 12 тур
3 ноября, понедельник
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 10 тур
3 ноября, понедельник
22:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 11 тур
Португалия. Примейра (2014/2015), 9 тур
3 ноября, понедельник
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 10 тур
3 ноября, понедельник
23:00
Матч завершен