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    Расписание матчей 03-11-2014

    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2014, 1/4 финала, первый матч
    3 ноября, понедельник
    00:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    3 ноября, понедельник
    04:00
    Даллас
    1:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2014, 32 тур
    3 ноября, понедельник
    00:30
    Фламенго
    3:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    3 ноября, понедельник
    00:30
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    3 ноября, понедельник
    01:00
    Баия
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 12 тур
    3 ноября, понедельник
    14:00
    Торпедо
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    3 ноября, понедельник
    16:30
    Рубин
    1:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    3 ноября, понедельник
    19:00
    Ахмат
    1:0
    Уфа
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2014/2015), 15 тур
    3 ноября, понедельник
    18:00
    Сталь
    1:1
    Александрия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 11 тур
    3 ноября, понедельник
    18:00
    Говерла
    0:0
    Волынь
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 8 тур
    3 ноября, понедельник
    20:00
    Эскишехирспор
    2:2
    Баликесирспор
    Матч завершен
    3 ноября, понедельник
    21:00
    Коньяспор
    1:0
    Карабюкспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 9 тур
    3 ноября, понедельник
    20:30
    АЕЛ
    0:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 13 тур
    3 ноября, понедельник
    21:00
    Ольборг
    2:0
    Силькеборг
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 10 тур
    3 ноября, понедельник
    21:00
    Чезена
    1:1
    Верона
    Матч завершен
    3 ноября, понедельник
    23:00
    Лацио
    4:2
    Кальяри
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 12 тур
    3 ноября, понедельник
    22:45
    Росс Каунти
    0:1
    Абердин
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 10 тур
    3 ноября, понедельник
    22:45
    Райо Вальекано
    2:3
    Эйбар
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2014/2015), 11 тур
    3 ноября, понедельник
    23:00
    Сарагоса
    2:3
    Тенерифе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 9 тур
    3 ноября, понедельник
    23:00
    Белененсеш
    3:1
    Боавишта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 10 тур
    3 ноября, понедельник
    23:00
    Кристал Пэлас
    1:3
    Сандерленд
    Матч завершен
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