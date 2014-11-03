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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Уфа
Ахмат - Уфа: обзор матча 03 ноября 2014
Ахмат
03.11.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
45+2'
Ж. Бокила
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Уфа
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
90'
+2
88'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
Э. Фримпонг
86'
Желтая карточка
А. Васильев
85'
Вторая желтая
Д. Тумасян
79'
Желтая карточка
Э. Фримпонг
Замена
Кану
️️️️
Ж. Бокила
75'
74'
Замена
А. Васильев
️️️️
В. Галиулин
72'
Желтая карточка
Х. Ханджич
62'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
И. Пауревич
Желтая карточка
Маурисио
53'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
О. Иванов
46'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бокила
Пас отдал
Ф. Кудряшов
45'
+2
Травма
О. Иванов
44'
Желтая карточка
О. Иванов
43'
40'
Желтая карточка
М. Тишкин
38'
Желтая карточка
А. Сухов
27'
Желтая карточка
Д. Тумасян
Желтая карточка
Ж. Бокила
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
29
Иван Пауревич
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
3-3-1-3
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
18
Бокила
9
Аилтон
4-1-4-1
1
Юрченко
44
Тишкин
34
Тумасян
13
Верховцов
33
Сухов
13
Засеев
21
Галиулин
29
Пауревич
5
Фримпонг
10
Марсиньо
99
Ханджич
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
19
Иванов
14
Кузяев
14
Кузяев
19
Иванов
18
Бокила
10
Кану
10
Кану
18
Бокила
29
Пауревич
70
Сафрониди
70
Сафрониди
29
Пауревич
5
Фримпонг
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
5
Фримпонг
21
Галиулин
17
Васильев
17
Васильев
21
Галиулин
Остались в запасе
Ахмат
Уфа
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Ахмат - Уфа
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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