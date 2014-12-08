Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
ноябрь 2014
декабрь 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 17 тур
Мордовия
0 : 1
Рубин
Завершен
Торпедо
2 : 2
Уфа
Завершен
Ростов
0 : 1
Арсенал
Завершен
Спартак
2 : 0
Урал
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 15 тур
Саутгемптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 14 тур
Эйбар
5 : 2
Альмерия
Завершен
Леванте
1 : 1
Хетафе
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 14 тур
Кальяри
0 : 2
Кьево
Завершен
Верона
1 : 3
Сампдория
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 17 тур
1 : 0
Уфа (мол)
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 16 тур
Бетис
1 : 0
Мальорка
Завершен
Альбасете
2 : 2
Сарагоса
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 12 тур
Сивасспор
1 : 1
Кайсери Эрджиесспор
Завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 13 тур
Пантракикос
0 : 0
Эрготелис
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 17 тур
Эсбьерг
0 : 0
Нордшелланд
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 12 тур
Насьональ
3 : 0
Маритиму
Завершен