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    Расписание матчей 23-11-2014

    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 36 тур
    23 ноября, воскресенье
    00:30
    Интернасьонал
    2:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    02:00
    Баия
    1:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    1:1
    Крисиума
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    2:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    0:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    2:1
    Гойас
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    22:00
    Фигейренсе
    2:0
    Витория
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 15 тур
    23 ноября, воскресенье
    13:00
    Локомотив (мол)
    0:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 14 тур
    23 ноября, воскресенье
    13:30
    Динамо
    3:0
    Ахмат
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    16:00
    Арсенал
    4:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    18:30
    Спартак
    4:2
    Мордовия
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2014/2015), 14 тур
    23 ноября, воскресенье
    14:00
    Вальядолид
    1:2
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    19:00
    Жирона
    2:0
    Рекреативо
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    19:00
    Мирандес
    1:0
    Леганес
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    20:15
    Бетис
    1:2
    Алавес
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    21:00
    Альбасете
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    23:00
    Алькоркон
    1:0
    Луго
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 12 тур
    23 ноября, воскресенье
    14:00
    Райо Вальекано
    1:0
    Сельта
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    19:00
    Леванте
    2:1
    Валенсия
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    21:00
    Эльче
    2:2
    Кордоба
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    23:00
    Вильярреал
    2:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 31 тур, группа B
    23 ноября, воскресенье
    14:00
    Белшина
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо-Брест
    0:1
    Неман
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    1:2
    Минск
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2014/2015), 13 тур
    23 ноября, воскресенье
    14:30
    Гронинген
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    16:30
    Зволле
    1:2
    Твенте
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    16:30
    Хераклес
    3:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    18:45
    Утрехт
    1:3
    Камбур
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 10 тур
    23 ноября, воскресенье
    14:30
    Генчлербирлиги
    2:2
    Карабюкспор
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    14:30
    Коньяспор
    2:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    17:00
    Эскишехирспор
    2:1
    Кайсери Эрджиесспор
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    20:00
    Бешикташ
    2:0
    Касымпаша
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 12 тур
    23 ноября, воскресенье
    14:30
    Торино
    0:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    17:00
    Чезена
    1:1
    Сампдория
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    17:00
    Верона
    1:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    17:00
    Наполи
    3:3
    Кальяри
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    17:00
    Парма
    0:2
    Эмполи
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:1
    Кьево
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    22:45
    Милан
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 13 тур
    23 ноября, воскресенье
    15:00
    Металлург
    1:2
    Волынь
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    18:00
    Ворскла
    2:0
    Заря
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    20:30
    Металлург
    2:4
    Динамо
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 14 тур
    23 ноября, воскресенье
    15:45
    Партик Тисл
    0:1
    Абердин
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2014/2015), 16 тур
    23 ноября, воскресенье
    15:45
    Базель
    3:0
    Арау
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    15:45
    Санкт-Галлен
    3:3
    Вадуц
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    18:00
    Тун
    0:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 15 тур
    23 ноября, воскресенье
    16:00
    Оденсе
    1:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    1:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    21:00
    Мидтьюлланд
    2:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2014/2015), 14 тур
    23 ноября, воскресенье
    16:00
    Нант
    0:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    19:00
    Монпелье
    2:0
    Тулуза
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    23:00
    Марсель
    3:1
    Бордо
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 16 тур
    23 ноября, воскресенье
    16:30
    Остенде
    3:2
    Стандард
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    20:00
    Генк
    3:0
    Мехелен
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    22:00
    Кортрейк
    3:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 12 тур
    23 ноября, воскресенье
    16:30
    Кристал Пэлас
    3:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    19:00
    Халл Сити
    1:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2014/2015), 12 тур
    23 ноября, воскресенье
    17:30
    Гамбург
    2:0
    Вердер
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    19:30
    Штутгарт
    0:1
    Аугсбург
    Матч завершен
    Кубок Персидского Залива 2014, 1/2 финала
    23 ноября, воскресенье
    17:45
    Оман
    1:3
    Катар
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    21:00
    Саудовская Аравия
    3:2
    ОАЭ
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 15 тур
    23 ноября, воскресенье
    17:45
    Виктория
    2:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    23 ноября, воскресенье
    20:00
    Славия
    1:1
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2014/2015), 16 тур
    23 ноября, воскресенье
    18:30
    Штурм
    1:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2014, первый матч
    23 ноября, воскресенье
    21:00
    Бранн
    1:1
    Мьёндален
    Матч завершен
    США. МЛС 2014, 1/2 финала, первый матч
    23 ноября, воскресенье
    21:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:2
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
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