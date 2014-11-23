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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 23 ноября 2014
Наполи
23.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 3
Завершен
Кальяри
11'
Г. Игуаин
30'
Г. Инлер
62'
Д. Де Гузман
38'
С. Ибарбо
47'
Д. Фариас
67'
Д. Фариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
90'
Замена
К. Рангель
️️️️
С. Ибарбо
83'
Замена
М. Капуано
️️️️
Ф. Писано
Замена
М. Бритос
️️️️
Д. Де Гузман
82'
77'
Замена
Г. Донса
️️️️
Д. Дессена
67'
ГОЛ! 3:3!
Д. Фариас
Пас отдал
С. Ибарбо
Замена
Д. Лопес
️️️️
Г. Инлер
63'
ГОЛ! 3:2!
Д. Де Гузман
Пас отдал
К. Маджо
62'
Желтая карточка
К. Кулибали
59'
53'
Желтая карточка
Ф. Писано
47'
ГОЛ! 2:2!
Д. Фариас
Пас отдал
Л. Россеттини
44'
Желтая карточка
Д. Фариас
38'
ГОЛ! 2:1!
С. Ибарбо
Пас отдал
А. Бальзано
ГОЛ! 2:0!
Г. Инлер
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Гулам
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-5-2
1
Кабрал
13
Гулам
3
Кулибали
3
Энрике
17
Гамшик
88
Инлер
18
Де Гузман
5
Гаргано
11
Маджо
7
Кальехон
9
Игуаин
3-1-3-2-1
22
Краньо
24
Писано
23
Чеппителли
13
Россеттини
14
Бальзано
12
Крисетиг
8
Экдаль
27
Дессена
7
Коссу
17
Фариас
8
Ибарбо
18
Де Гузман
3
Бритос
3
Бритос
18
Де Гузман
88
Инлер
5
Лопес
5
Лопес
88
Инлер
8
Ибарбо
13
Рангель
13
Рангель
8
Ибарбо
24
Писано
19
Капуано
19
Капуано
24
Писано
27
Дессена
30
Донса
30
Донса
27
Дессена
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
28
Вертер Карбони
ВР
18
Алессандро Капелло
ЦФ
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
18
Алессандро Капелло
ЦФ
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Наполи - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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