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октябрь 2014
ноябрь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 17 тур
Анжи-2
0 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
Ангушт
0 : 3
МИТОС
Матч завершен
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ротор
Матч завершен
Алания
0 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 17 тур
Дружба
0 : 0
ФК Сочи-2013
Матч завершен
Краснодар-2
1 : 2
Черноморец
Матч завершен
Армавир
2 : 0
Жемчужина
Матч отменен
ТСК
0 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч отменен
Афипс
2 : 1
Витязь
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 35 тур
Сан-Паулу
1 : 1
Интернасьонал
Матч завершен