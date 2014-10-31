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Расписание матчей 31-10-2014

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09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
октябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
ноябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 12 тур Таблица
31 октября, 19:00
Ростов
1 : 0
Урал
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 10 тур Таблица
31 октября, 22:45
Депортиво
1 : 2
Хетафе
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 10 тур Таблица
31 октября, 22:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 12 тур Таблица
31 октября, 22:30
Монако
1 : 1
Реймс
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 15 тур Таблица
31 октября, 14:00
Анжи-2
1 : 0
Ротор
Матч завершен
31 октября, 14:00
Ангушт
1 : 0
Матч завершен
31 октября, 14:00
0 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
31 октября, 14:00
Астрахань
2 : 2
МИТОС
Матч завершен
31 октября, 16:00
Алания
2 : 1
Терек-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 15 тур Таблица
31 октября, 15:00
Армавир
3 : 1
Витязь
Матч завершен
31 октября, 15:00
Жемчужина
1 : 2
Биолог-Новокубанск
Матч отменен
31 октября, 16:00
Краснодар-2
1 : 2
Матч отменен
31 октября, 17:00
Афипс
2 : 1
ФК Сочи-2013
Матч завершен
31 октября, 17:00
ТСК
4 : 1
Черноморец
Матч отменен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 12 тур Таблица
31 октября, 12:00
ЦСКА (мол)
1 : 0
Зенит (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 15 тур Таблица
31 октября, 22:45
Норвич Сити
2 : 1
Болтон
Матч завершен
США. МЛС 2014, 1/8 финала Таблица
31 октября, 03:00
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
Канзаc Сити
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 11 тур Таблица
31 октября, 20:00
Металлург
2 : 1
Шахтер
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 8 тур Таблица
31 октября, 21:00
Галатасарай
2 : 1
Касымпаша
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 14 тур Таблица
31 октября, 22:30
Зюлте-Варегем
2 : 0
Генк
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 13 тур Таблица
31 октября, 20:30
Мидтьюлланд
2 : 0
Нордшелланд
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 9 тур Таблица
31 октября, 22:45
Бенфика
1 : 0
Риу Аве
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 12 тур Таблица
31 октября, 22:45
Сент-Джонстон
2 : 1
Мазервелл
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 13 тур Таблица
31 октября, 22:15
Млада Болеслав
1 : 0
Богемианс 1905
Матч завершен
Россия
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