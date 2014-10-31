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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Хетафе
Депортиво - Хетафе: обзор матча 31 октября 2014
Депортиво
31.10.2014, пятница, 22:45
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
80'
Э. Поштига
35'
Фабри (АГ)
46'
А. Лафита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Хетафе
88'
Замена
Мичел
️️️️
А. Лафита
ГОЛ! 1:2!
Э. Поштига
Пас отдал
Точе
80'
78'
Замена
Саммир
️️️️
П. Сарабия
68'
Замена
Д. Кастро
️️️️
Ф. Инестроза
62'
Желтая карточка
А. Лафита
Желтая карточка
И. Кавалейру
60'
Замена
Точе
️️️️
И. Куэнка
58'
Замена
Э. Поштига
️️️️
Л. Фаринья
46'
Замена
Р. Канелья
️️️️
Ц. Вилк
46'
46'
ГОЛ! 0:2!
А. Лафита
Пас отдал
Ф. Инестроза
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Фабри
Желтая карточка
Ц. Вилк
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
11
Луис Фаринья
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Хуан Карлос
АП
9
Точе
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
21
Мичел
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
3-1-4-2
31
Фабри
16
Луизиньо
44
Инсуа
26
Сидней
6
Вилк
11
Фаринья
6
Медуньянин
24
Хуанфран
28
Домингес
8
Иван Кавалейру
7
Куэнка
4-5-1
13
Гуаита
2
Арройо
5
Налдо
2
Веласкес
18
Эскудеро
8
Инестроза
22
Родригес
11
Йода
25
Ласен
7
Лафита
7
Сарабия
7
Куэнка
9
Точе
9
Точе
7
Куэнка
6
Вилк
15
Канелья
15
Канелья
6
Вилк
11
Фаринья
9
Поштига
9
Поштига
11
Фаринья
7
Сарабия
19
Саммир
19
Саммир
7
Сарабия
7
Лафита
21
Мичел
21
Мичел
7
Лафита
8
Инестроза
17
Кастро
17
Кастро
8
Инестроза
Остались в запасе
Депортиво
Хетафе
21
Хуан Карлос
АП
1
Герман Люкс
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
21
Хуан Карлос
АП
1
Герман Люкс
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Депортиво - Хетафе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Риасор
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