сентябрь 2014
октябрь 2014
США. МЛС 2014
27 октября, понедельник
02:30
Матч завершен
Украина. Первая лига (2014/2015), 14 тур
Украина. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, ответный матч
Беларусь. Высшая лига 2014, 28 тур, группа A
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 11 тур
Дания. Суперлига (2014/2015), 12 тур
27 октября, понедельник
21:00
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 7 тур
27 октября, понедельник
21:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 8 тур
27 октября, понедельник
21:30
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 8 тур
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 9 тур
27 октября, понедельник
23:00
Матч завершен