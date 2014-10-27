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    Расписание матчей 27-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2014
    27 октября, понедельник
    02:30
    Канзаc Сити
    0:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2014/2015), 14 тур
    27 октября, понедельник
    15:00
    Николаев
    0:5
    Горняк-Спорт
    Матч завершен
    27 октября, понедельник
    19:00
    ФК Сумы
    2:0
    Буковина
    Матч завершен
    27 октября, понедельник
    19:30
    Нива
    0:2
    Звезда К
    Матч завершен
    Украина. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, ответный матч
    27 октября, понедельник
    16:00
    Шахтер
    4:1
    Полтава
    Матч завершен
    27 октября, понедельник
    20:00
    Днепр
    4:0
    Волынь
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 28 тур, группа A
    27 октября, понедельник
    17:30
    Шахтер
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    27 октября, понедельник
    18:30
    Торпедо-БелАЗ
    2:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 11 тур
    27 октября, понедельник
    18:45
    Краснодар
    2:0
    Ахмат
    Матч завершен
    27 октября, понедельник
    20:30
    Динамо
    0:2
    Рубин
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 12 тур
    27 октября, понедельник
    21:00
    Нордшелланд
    0:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 7 тур
    27 октября, понедельник
    21:00
    Кайсери Эрджиесспор
    3:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 8 тур
    27 октября, понедельник
    21:30
    Ксанти
    2:0
    Ники Волос
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 8 тур
    27 октября, понедельник
    23:00
    Риу Аве
    3:2
    Пенафиел
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 9 тур
    27 октября, понедельник
    23:00
    Куинз Парк Рейнджерс
    2:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
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