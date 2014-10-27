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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 27 октября 2014
Динамо
27.10.2014, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
48'
М. Оздоев
71'
М. Канунников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
90'
+2
Желтая карточка
С. Рыжиков
90'
Желтая карточка
М. Канунников
89'
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Оздоев
87'
Замена
М. Ливайя
️️️️
В. Дядюн
Замена
Б. Джуджак
️️️️
Ю. Жирков
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Канунников
Пас отдал
О. Кузьмин
67'
Желтая карточка
Благо
62'
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Портнягин
60'
Травма
И. Портнягин
Замена
А. Ионов
️️️️
К. Нобоа
56'
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Кураньи
56'
Желтая карточка
А. Бюттнер
53'
Желтая карточка
Ю. Жирков
52'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Оздоев
41'
Желтая карточка
М. Оздоев
11'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
28
Бюттнер
13
Гранат
6
Дуглас
34
Козлов
21
Ванкер
27
Денисов
18
Жирков
16
Нобоа
28
Вальбуэна
22
Кураньи
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
3
Набиуллин
88
Камболов
17
Дядюн
21
Оздоев
40
Благо
99
Канунников
97
Портнягин
18
Жирков
10
Джуджак
10
Джуджак
18
Жирков
16
Нобоа
11
Ионов
11
Ионов
16
Нобоа
22
Кураньи
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Кураньи
21
Оздоев
15
Кисляк
15
Кисляк
21
Оздоев
17
Дядюн
10
Ливайя
10
Ливайя
17
Дядюн
97
Портнягин
20
Азмун
20
Азмун
97
Портнягин
Остались в запасе
Динамо
Рубин
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Динамо - Рубин
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
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