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    Расписание матчей 02-09-2014

    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 8 тур
    2 сентября, вторник
    16:30
    Челябинск
    1:0
    Рубин-2
    Матч завершен
    2 сентября, вторник
    18:00
    Спартак
    1:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    2 сентября, вторник
    18:00
    Волга
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    2 сентября, вторник
    19:00
    Сызрань-2003
    1:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 2 тур
    2 сентября, вторник
    20:00
    Теплице
    4:0
    Динамо
    Матч завершен
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