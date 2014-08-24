Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2014
август 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 5 тур
Динамо
2 : 0
Урал
Матч завершен
Торпедо
0 : 3
Краснодар
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Локомотив
Матч завершен
Ростов
2 : 1
Мордовия
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 8 тур
Сахалин
0 : 4
Томь
Матч завершен
Шинник
1 : 1
Луч
Матч завершен
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Волга
0 : 0
Сочи
Матч завершен
Тосно
2 : 1
Сокол
Матч завершен
Тюмень
3 : 1
Химик
Матч завершен
Волгарь
2 : 1
Оренбург
Матч завершен
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Балтика
1 : 1
Енисей
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 2 тур
Халл Сити
1 : 1
Сток Сити
Матч завершен
Тоттенхэм
4 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Сандерленд
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 1 тур
Альмерия
1 : 1
Эспаньол
Матч завершен
Эйбар
1 : 0
Реал Сосьедад
Матч завершен
Сельта
3 : 1
Хетафе
Матч завершен
Барселона
3 : 0
Эльче
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 1 тур
Падерборн
2 : 2
Майнц
Матч завершен
Боруссия М
1 : 1
Штутгарт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 3 тур
Лион
0 : 1
Ланс
Матч завершен
Сент-Этьен
0 : 0
Ренн
Матч завершен
Нант
0 : 1
Монако
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 5 тур
1 : 3
Краснодар (мол)
Матч завершен
Италия. Кубок (2014/2015), 3 раунд
Виртус Ланчано
0 : 1
Дженоа
Матч завершен
Брешиа
1 : 0
Латина
Матч завершен
Верона
3 : 0
Кремонезе
Матч завершен
Лацио
7 : 0
Матч завершен
Сампдория
4 : 1
Комо
Матч завершен
Чезена
1 : 0
Казертана
Матч завершен
Эмполи
3 : 0
Л'Акила
Матч завершен
Удинезе
5 : 1
Тернана
Матч завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 1 тур
Леганес
1 : 1
Алавес
Матч завершен
Мирандес
0 : 0
Луго
Матч завершен
Сабадель
2 : 3
Бетис
Матч завершен
Жирона
1 : 0
Расинг
Матч завершен
Альбасете
2 : 3
Алькоркон
Матч завершен
Понферрадина
1 : 0
Тенерифе
Матч завершен
США. МЛС 2014
Торонто
2 : 2
Чикаго Файр
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
Монреаль
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
Матч завершен
Коламбус
3 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Канзаc Сити
0 : 3
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Трофео ТИМ 2014
Сассуоло
0 : 2
Милан
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 6 тур
Аустрия
2 : 2
Рапид
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 20 тур
Слуцк
0 : 0
Динамо
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 5 тур
Андерлехт
1 : 0
Ваасланд-Беверен
Матч завершен
Мехелен
3 : 1
Брюгге
Матч завершен
Серкль Брюгге
1 : 0
Локерен
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 17 тур
Ботафого
1 : 0
Шапекоэнсе
Матч завершен
Атлетико Минейро
1 : 0
Интернасьонал
Матч завершен
Палмейрас
1 : 0
Коритиба
Матч завершен
Флуминенсе
4 : 0
Спорт Ресифи
Матч завершен
Сан-Паулу
2 : 1
Сантос
Матч завершен
Витория
0 : 1
Фигейренсе
Матч завершен
Гремио
2 : 1
Коринтианс
Матч завершен
Крисиума
0 : 2
Фламенго
Матч завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 1 тур
Верия
3 : 2
Ксанти
Матч завершен
ПАС
3 : 1
Астерас
Матч завершен
Атромитос
1 : 0
Платаниас
Матч завершен
ПАОК
1 : 1
АЕЛ
Матч завершен
Левадиакос
1 : 1
Панатинаикос
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2014. группа A, 1 тур
Шахтер
0 : 0
Кайсар
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 3 тур
Зволле
2 : 1
Витесс
Матч завершен
Фейеноорд
1 : 2
Утрехт
Матч завершен
НАК Бреда
1 : 1
Твенте
Матч завершен
АДО Ден Хааг
3 : 0
Гронинген
Матч завершен
Аякс
1 : 3
ПСВ
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 21 тур
Одд
4 : 1
Старт
Матч завершен
Хаугесунд
1 : 2
Буде-Глимт
Матч завершен
Русенборг
2 : 0
Сарпсборг 08
Матч завершен
Согндаль
0 : 1
Лиллестрем
Матч завершен
Мольде
5 : 0
Олесунн
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 2 тур
Белененсеш
3 : 1
Насьональ
Матч завершен
Эшторил
1 : 5
Риу Аве
Матч завершен
Витория Сетубал
2 : 0
Жил Висенте
Матч завершен
Боавишта
0 : 1
Бенфика
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 5 тур
Дукла
1 : 0
Спарта
Матч завершен