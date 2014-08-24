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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Краснодар
Торпедо - Краснодар: обзор матча 24 августа 2014
Торпедо
24.08.2014, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
62'
В. Быстров
64'
Вандерсон
90+3'
М. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Краснодар
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
М. Перейра
Пас отдал
А. Енджейчик
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Салугин
85'
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
Д. Стеванович
84'
83'
Желтая карточка
А. Мартынович
83'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
73'
Замена
М. Перейра
️️️️
О. Ахмедов
Желтая карточка
Д. Стеванович
69'
64'
ГОЛ! 0:2!
Вандерсон
Пас отдал
В. Быстров
Замена
А. Пугин
️️️️
М. Багаев
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
В. Быстров
61'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Лаборде
46'
Замена
М. Измайлов
️️️️
Р. Аджинджал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
(К)
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ПЗ
71
Михаил Багаев
ЛП
3
Адам Кокошка
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦП
77
Александр Салугин
ПП
16
Далибор Стеванович
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
21
Рикардо Лаборде
ЛП
20
Руслан Аджинджал
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-4-1
30
Жевнов
8
Тесак
44
Рыков
4
Айдов
99
Новосельцев
3
Кокошка
71
Багаев
4
Фомин
99
Шевченко
77
Салугин
16
Стеванович
4-1-4-1
88
Синицын
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
14
Мартынович
17
Калешин
20
Аджинджал
34
Быстров
10
Ахмедов
18
Газинский
21
Лаборде
14
Вандерсон
71
Багаев
17
Пугин
17
Пугин
71
Багаев
16
Стеванович
40
Кулешов
40
Кулешов
16
Стеванович
77
Салугин
27
Мирзов
27
Мирзов
77
Салугин
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
10
Ахмедов
10
Перейра
10
Перейра
10
Ахмедов
20
Аджинджал
2
Измайлов
2
Измайлов
20
Аджинджал
Остались в запасе
Торпедо
Краснодар
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
Главный тренер
Николай Савичев
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Торпедо - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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