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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 24 августа 2014
Боруссия М
24.08.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
90'
К. Крамер
51'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
90'
+1
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 1:1!
К. Крамер
Пас отдал
А. Домингес
90'
79'
Замена
Ф. Костич
️️️️
А. Максим
Желтая карточка
Г. Джака
76'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Х. Нордтвейт
73'
Замена
К. Крамер
️️️️
А. Хан
73'
71'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Д. Дидави
Замена
Т. Азар
️️️️
Б. Хргота
68'
64'
Желтая карточка
В. Ибишевич
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Максим
Пас отдал
К. Гентнер
Желтая карточка
И. Траоре
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-2-2
1
Зоммер
18
Домингес
6
Нордтвейт
4
Корб
39
Штранцль
34
Джака
24
Янчке
16
Траоре
28
Хан
10
Хргота
11
Раффаэл
4-3-1-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
2
Сакаи
5
Швааб
17
Кляйн
4
Гентнер
21
Ромеу
44
Максим
10
Дидави
11
Ибишевич
22
Харник
28
Хан
23
Крамер
23
Крамер
28
Хан
6
Нордтвейт
19
Джонсон
19
Джонсон
6
Нордтвейт
10
Хргота
9
Азар
9
Азар
10
Хргота
10
Дидави
11
Груэсо
11
Груэсо
10
Дидави
22
Харник
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
22
Харник
44
Максим
18
Костич
18
Костич
44
Максим
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Боруссия-Парк
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