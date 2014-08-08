Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2014
август 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 2 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
Уфа
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ростов
Матч завершен
Россия. Кубок (2014/2015), 1/128 финала
МИТОС
3 : 4
Матч завершен
Астрахань
2 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
Дружба
3 : 0
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 1 тур
Реймс
2 : 2
ПСЖ
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 5 тур
Знамя Труда
1 : 1
Москва
Матч завершен
Спартак-2
4 : 1
Волга
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 1
Текстильщик
Матч завершен
ЦРФСО
0 : 0
Коломна
Матч завершен
Строгино
1 : 0
Псков
Матч завершен
Химки
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Зенит-2
5 : 2
Спартак К
Матч завершен
Леон Сатурн
3 : 3
Домодедово
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 5 тур
0 : 0
Динамо Бр
Матч завершен
Арсенал-2
0 : 3
Тамбов
Матч завершен
Зенит
0 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Орел
0 : 2
Чертаново
Матч завершен
Локомотив
1 : 1
Выбор-Курбатово
Матч завершен
Факел
4 : 0
Подолье
Матч завершен
Витязь
2 : 1
Авангард
Матч завершен
Рязань
1 : 1
Калуга
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 2 тур
Зенит (мол)
1 : 2
Матч завершен
Мордовия (мол)
0 : 0
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
0 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 1 тур
Блэкберн
1 : 1
Кардифф
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 3 тур
Говерла
0 : 0
Ворскла
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Гамбург
0 : 2
Лацио
Матч завершен
Севилья
2 : 0
Кордоба
Матч завершен
Бешикташ
1 : 0
Челси
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 3 тур
Генк
0 : 0
Локерен
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 4 тур
Рандерс
1 : 0
Вестсьелланд
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 1 тур
Зволле
2 : 0
Утрехт
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 19 тур
Бранн
1 : 0
Олесунн
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 3 тур
Высочина
1 : 2
Богемианс 1905
Матч завершен
Баник
1 : 1
Теплице
Матч завершен