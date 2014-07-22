июнь 2014
июль 2014
Товарищеские матчи 2014
22 июля, вторник
20:00
Матч завершен
22 июля, вторник
20:00
Матч завершен
22 июля, вторник
20:30
Матч завершен
22 июля, вторник
22:30
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 2 тур
Лига чемпионов (2014/2015), 2 раунд, ответный матч
22 июля, вторник
21:30
Матч завершен
22 июля, вторник
22:00
Матч завершен
22 июля, вторник
22:00
Матч завершен
22 июля, вторник
22:30
Матч завершен
22 июля, вторник
22:45
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 16 тур
22 июля, вторник
21:00
Матч завершен
Лига Европы (2014/2015), 2 раунд, ответный матч
22 июля, вторник
23:00
Матч завершен