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    Расписание матчей 22-07-2014

    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2014
    22 июля, вторник
    11:30
    Сидней
    0:4
    Ньюкасл
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    17:00
    Спартак
    2:1
    Шинник
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    19:00
    Торпедо
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    19:15
    Байер
    3:1
    Локомотив
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    20:00
    Санкт-Галлен
    0:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    20:00
    Амкар-Пермь
    3:0
    Кардифф
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    20:30
    Зенит
    2:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    21:00
    Оснабрюк
    1:1
    Боруссия
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    22:30
    Карлайл Юнайтед
    0:1
    Сандерленд
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    22:45
    Транмер
    2:2
    Эвертон
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 2 тур
    22 июля, вторник
    14:00
    Байкал
    0:0
    Чита
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    15:00
    Сибирь-2
    2:2
    Новокузнецк
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    15:00
    Томь-2
    4:1
    Смена
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    15:30
    Иртыш
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 2 раунд, ответный матч
    22 июля, вторник
    19:30
    Сутьеска
    0:3
    Шериф
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    20:00
    Дюделанж
    1:1
    Лудогорец
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    20:00
    Левадия
    1:1
    Спарта
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    20:30
    Карабах
    4:0
    Валлетта
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    21:30
    Маккаби
    2:0
    Санта-Колома
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    21:45
    ТНС
    0:2
    Слован
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    22:00
    Скендербеу
    1:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    22:00
    ХБ Торсхавн
    1:3
    Партизан
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    22:15
    Жальгирис
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    22:30
    Дебрецен
    2:0
    Клифтонвилл
    Матч завершен
    22 июля, вторник
    22:45
    Селтик
    4:0
    КР Рейкьявик
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2014, 16 тур
    22 июля, вторник
    21:00
    Сарпсборг 08
    3:2
    Олесунн
    Матч завершен
    Суперкубок Украины 2014
    22 июля, вторник
    22:00
    Шахтер
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Лига Европы (2014/2015), 2 раунд, ответный матч
    22 июля, вторник
    23:00
    Железничар
    2:2
    Металлург
    Матч завершен
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