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    Расписание матчей 22-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат мира 2014, 2 тур, группа F
    22 июня, воскресенье
    02:00
    Нигерия
    1:0
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2014, 17 тур
    22 июня, воскресенье
    15:00
    Астана
    5:3
    Иртыш
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    16:00
    Ордабасы
    2:1
    Шахтер
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    16:30
    Жетысу
    1:0
    Спартак
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    17:00
    Кайсар
    2:2
    Актобе
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    17:00
    Кайрат
    3:1
    Тобол
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    18:00
    Атырау
    3:0
    Тараз
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 14 тур
    22 июня, воскресенье
    17:30
    Динамо-Брест
    2:2
    Белшина
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    18:00
    Динамо
    3:0
    Шахтер
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    19:00
    Слуцк
    2:0
    Минск
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    20:00
    БАТЭ
    0:0
    Гомель
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 2 тур, группа H
    22 июня, воскресенье
    20:00
    Бельгия
    1:0
    Россия
    Матч завершен
    22 июня, воскресенье
    23:00
    Южная Корея
    2:4
    Алжир
    Матч завершен
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