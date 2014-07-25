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июнь 2014
июль 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 3 тур
Знамя Труда
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
ЦРФСО
0 : 1
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Химки
1 : 2
Москва
Матч завершен
Торпедо Вл
2 : 2
Домодедово
Матч завершен
Псков
4 : 1
Коломна
Матч завершен
Строгино
1 : 1
Волга
Матч завершен
Спартак-2
0 : 2
Текстильщик
Матч завершен
Зенит-2
2 : 1
Леон Сатурн
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 3 тур
Арсенал-2
0 : 0
Выбор-Курбатово
Матч завершен
Зенит
0 : 1
Подолье
Матч завершен
Тамбов
3 : 1
Чертаново
Матч завершен
Рязань
1 : 0
Матч завершен
Локомотив
1 : 0
Авангард
Матч завершен
Факел
1 : 0
Калуга
Матч завершен
Витязь
2 : 2
Динамо Бр
Матч завершен
Орел
0 : 0
Металлург Л
Матч завершен
США. МЛС 2014
Реал Солт-Лейк
3 : 1
Монреаль
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 1 тур
Металлург
0 : 2
Днепр
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Олимпиакос
3 : 0
Милан
Матч завершен
Депортиво
3 : 1
Депортиво
Матч завершен
Аделаида Юнайтед
1 : 5
Малага
Матч завершен
Аугсбург
2 : 1
Ренн
Матч завершен
Бохум
1 : 2
Ахмат
Матч завершен
Бастия
1 : 1
Норвич Сити
Матч завершен
Айнтрахт
1 : 2
Севилья
Матч завершен
Ганновер-96
1 : 2
Зволле
Матч завершен
Картахена
1 : 3
Райо Вальекано
Матч завершен
Гройтер Фюрт
3 : 2
Хетафе
Матч завершен
Борнмут
0 : 1
Саутгемптон
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 1 тур
Стандард
3 : 0
Шарлеруа
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 2 тур
Вестсьелланд
3 : 1
Оденсе
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 1 тур
Богемианс 1905
1 : 2
Спарта
Матч завершен
Дукла
0 : 0
Баник
Матч завершен