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июль 2014
август 2014
Франция. Кубок Лиги (2014/2015), 2 раунд
Осер
3 : 0
Нанси
Матч завершен
Шатору
1 : 3
Клермон
Матч завершен
Анжер
1 : 2
Арль-Авиньон
Матч завершен
Лаваль
1 : 0
Дижон
Матч завершен
Кретель
2 : 1
Газелек
Матч завершен
Труа
1 : 4
Аяччо
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015), 4 раунд, ответный матч
Зенит
3 : 0
Стандард
Матч завершен
Селтик
0 : 1
Марибор
Матч завершен
АПОЭЛ
4 : 0
Ольборг
Матч завершен
Порту
2 : 0
Лилль
Матч завершен
БАТЭ
3 : 0
Слован
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 4 тур
Ангушт
1 : 1
Ротор
Матч завершен
Анжи-2
0 : 0
Терек-2
Матч завершен
Астрахань
1 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
Алания
0 : 3
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 4 тур
ТСК
1 : 0
ФК Сочи-2013
Матч отменен
Армавир
1 : 3
Черноморец
Матч завершен
Жемчужина
1 : 1
Витязь
Матч отменен
Афипс
1 : 0
Матч отменен
Краснодар-2
3 : 1
Дружба
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 7 тур
Динамо Киров
2 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Зенит-Ижевск
0 : 0
Волга
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2014/2015), 2 раунд
Порт Вейл
2 : 3
Кардифф
Матч завершен
Мидлсбро
3 : 1
Престон
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
Ноттингем Форест
Матч завершен
Суонси
1 : 0
Ротерхэм
Матч завершен
Уотфорд
1 : 2
Донкастер Роверс
Матч завершен
Миллуолл
0 : 2
Саутгемптон
Матч завершен
Борнмут
3 : 0
Нортгемптон Таун
Матч завершен
Брентфорд
0 : 1
Фулхэм
Матч завершен
Сканторп Юнайтед
0 : 1
Рединг
Матч завершен
Дерби Каунти
1 : 0
Чарльтон
Матч завершен
Вест Хэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
Суиндон Таун
2 : 4
Брайтон
Матч завершен
Лестер
0 : 1
Шрусбери Таун
Матч завершен
Крю Александра
2 : 3
Болтон
Матч завершен
Гиллинхэм
0 : 1
Ньюкасл
Матч завершен
Норвич Сити
3 : 1
Кроули Таун
Матч завершен
Бернли
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Уолсолл
0 : 3
Кристал Пэлас
Матч завершен
Вест Бромвич
1 : 1
Оксфорд
Матч завершен
Милтон Кинс Донс
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен