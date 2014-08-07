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июль 2014
август 2014
Лига Европы (2014/2015), 3 раунд, ответный матч
0 : 2
Янг Бойз
Матч завершен
Слован
2 : 3
Астра
Матч завершен
Эсбьерг
2 : 2
Рух
Матч завершен
Мольде
1 : 2
Заря
Матч завершен
Черноморец
0 : 0
Сплит
Матч завершен
Краснодар
3 : 0
Дьошдьер
Матч завершен
АИК
0 : 3
Астана
Матч завершен
Чихура
2 : 3
Нефтчи
Матч завершен
Санкт-Пельтен
2 : 3
ПСВ
Матч завершен
Русенборг
1 : 1
Карабюкспор
Матч завершен
Шахтер
2 : 2
Зюлте-Варегем
Матч завершен
Хапоэль Ирони
1 : 2
Динамо
Матч завершен
Лех
0 : 0
Стьярнан
Матч завершен
Хайдук
3 : 0
Шахтер
Матч завершен
ЧФР Клуж
0 : 2
Динамо
Матч завершен
Спартак Тр
1 : 1
Сент-Джонстон
Матч завершен
Виктория
1 : 4
Петролул
Матч завершен
Брондбю
0 : 2
Брюгге
Матч завершен
Атромитос
1 : 3
Сараево
Матч завершен
Астерас
3 : 1
Майнц
Матч завершен
Хафнарфьордур
2 : 1
Эльфсборг
Матч завершен
Торино
4 : 0
Броммапойкарна
Матч завершен
Лион
2 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен
Халл Сити
2 : 1
Тренчин
Матч завершен
Металлург
0 : 1
Омония
Матч завершен
Абердин
2 : 3
Реал Сосьедад
Матч завершен
Риу Аве
0 : 0
Гетеборг
Матч завершен
Зимбру
0 : 1
Грёдиг
Матч завершен
Риека
4 : 0
Викингур
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 4 тур
Челябинск
0 : 2
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Нефтехимик
1 : 1
Волга
Матч завершен
Рубин-2
2 : 0
Носта
Матч завершен
Лада-Тольятти
3 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Спартак
1 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 2 тур
Амкар (мол)
3 : 1
Уфа (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
0 : 2
Ростов (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, Финал, первый матч
Насьональ
1 : 1
Сан-Лоренсо
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Перу
3 : 0
Панама
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Гвадалахара
0 : 3
Милан
Матч завершен
2 : 1
Бавария
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен