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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Дьошдьер
Краснодар - Дьошдьер: обзор матча 07 августа 2014
Краснодар
07.08.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 5 : 1
Завершен
Дьошдьер
29'
М. Конате
55'
М. Конате
84'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Дьошдьер
ГОЛ! 3:0!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
84'
Замена
А. Агеев
️️️️
М. Конате
76'
71'
Замена
М. Чирски
️️️️
А. Гостоньи
70'
Замена
П. Бача
️️️️
Л. Марьянович
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
62'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Лаборде
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Конате
Пас отдал
С. Петров
55'
41'
Желтая карточка
Г. Бори
38'
Замена
И. Богнар
️️️️
Т. Эгержеги
30'
Желтая карточка
Т. Кадар
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
Вандерсон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
2
Марат Измайлов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
21
Рикардо Лаборде
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Дьошдьер
22
Иван Радош
ВР
29
Милан Немет
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
14
Андраш Дебрецени
ЦЗ
7
Дражен Окука
ПЗ
17
Тамаш Эгержеги
ЛП
20
Марк Нихази
ОП
18
Андраш Гостоньи
ЦП
89
Лазар Марьянович
ЦП
21
Габор Бори
ПП
11
Тамаш Такач
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
76
Александр Агеев
АП
39
Ари
ЦФ
Дьошдьер
5
Виллиам Алвес
ЦЗ
94
Габор Эперьеш
ПЗ
10
Иштван Богнар
ЦП
28
Балаж Сабо
ЦП
49
Мартин Чирски
ЦП
9
Патрик Бача
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Синицын
13
Марков
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
20
Померко
2
Измайлов
18
Бурмистров
21
Лаборде
14
Вандерсон
11
Конате
4-1-4-1
22
Радош
7
Окука
4
Кадар
14
Дебрецени
29
Немет
20
Нихази
21
Бори
18
Гостоньи
89
Марьянович
17
Эгержеги
11
Такач
11
Конате
76
Агеев
76
Агеев
11
Конате
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
17
Эгержеги
10
Богнар
10
Богнар
17
Эгержеги
18
Гостоньи
49
Чирски
49
Чирски
18
Гостоньи
89
Марьянович
9
Бача
9
Бача
89
Марьянович
Остались в запасе
Краснодар
Дьошдьер
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
28
Балаж Сабо
ЦП
5
Виллиам Алвес
ЦЗ
94
Габор Эперьеш
ПЗ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
Остались в запасе
28
Балаж Сабо
ЦП
5
Виллиам Алвес
ЦЗ
94
Габор Эперьеш
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Краснодар - Дьошдьер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Помощники судьи:
Майк Пикель (Германия)
Доминик Шааль (Германия)
Стадион:
Кубань
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