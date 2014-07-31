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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дьошдьер - Краснодар
Дьошдьер - Краснодар: обзор матча 31 июля 2014
Дьошдьер
31.07.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 5
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Краснодар
49'
П. Бача
28'
Ари
40'
О. Ахмедов
51'
М. Перейра
88'
Жоаозиньо (П)
90'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дьошдьер - Краснодар
90'
ГОЛ! 1:5!
В. Быстров
88'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Жоаозиньо
80'
Замена
А. Померко
️️️️
М. Перейра
Замена
И. Радош
️️️️
Б. Онтоль
79'
Травма
Б. Онтоль
78'
Желтая карточка
А. Гостоньи
67'
59'
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Лаборде
58'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
51'
ГОЛ! 1:3!
М. Перейра
Пас отдал
Р. Лаборде
ГОЛ! 1:2!
П. Бача
Пас отдал
И. Богнар
49'
Замена
И. Богнар
️️️️
Г. Эперьеш
46'
Замена
М. Грумич
️️️️
А. Дебрецени
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
О. Ахмедов
Пас отдал
Ю. Газинский
28'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
99
Ботонд Онтоль
ВР
3
Сенад Хусич
ЛЗ
14
Андраш Дебрецени
ЦЗ
5
Виллиам Алвес
ЦЗ
94
Габор Эперьеш
ПЗ
29
Милан Немет
ЛП
4
Тамаш Кадар
ОП
25
Акош Элек
(К)
ЦП
17
Тамаш Эгержеги
ЦП
18
Андраш Гостоньи
ПП
9
Патрик Бача
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Дьошдьер
22
Иван Радош
ВР
20
Марк Нихази
ОП
10
Иштван Богнар
ЦП
89
Лазар Марьянович
ЦП
21
Габор Бори
ПП
19
Мирослав Грумич
ЦФ
11
Тамаш Такач
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-1-4-1
99
Онтоль
3
Хусич
14
Дебрецени
5
Алвес
94
Эперьеш
4
Кадар
29
Немет
25
Элек
17
Эгержеги
18
Гостоньи
9
Бача
4-5-1
88
Синицын
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
14
Мартынович
17
Калешин
21
Лаборде
18
Газинский
10
Ахмедов
10
Перейра
22
Жоаозиньо
39
Ари
94
Эперьеш
10
Богнар
10
Богнар
94
Эперьеш
14
Дебрецени
19
Грумич
19
Грумич
14
Дебрецени
99
Онтоль
22
Радош
22
Радош
99
Онтоль
10
Перейра
20
Померко
20
Померко
10
Перейра
21
Лаборде
34
Быстров
34
Быстров
21
Лаборде
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Дьошдьер
Краснодар
20
Марк Нихази
ОП
89
Лазар Марьянович
ЦП
21
Габор Бори
ПП
11
Тамаш Такач
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
20
Марк Нихази
ОП
89
Лазар Марьянович
ЦП
21
Габор Бори
ПП
11
Тамаш Такач
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Дьошдьер - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Бюлент Йылдырым
(Анкара)
Стадион:
Нагьердей
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