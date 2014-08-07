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ЧФР Клуж - Динамо Мн
ЧФР Клуж - Динамо Мн: обзор матча 07 августа 2014
ЧФР Клуж
07.08.2014, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Мн
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Статистика матча ЧФР Клуж - Динамо Мн
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Матчи команд
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ЧФР Клуж
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22.11.2026
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0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
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0 : 1
01.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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