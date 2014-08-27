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июль 2014
август 2014
Лига чемпионов (2014/2015), 4 раунд, ответный матч
Мальме
3 : 0
Зальцбург
Матч завершен
Байер
4 : 0
Копенгаген
Матч завершен
Арсенал
1 : 0
Бешикташ
Матч завершен
Атлетик
3 : 1
Наполи
Матч завершен
Лудогорец
1 : 0
ФКСБ
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 8 тур
Металлург Л
3 : 4
Витязь
Матч завершен
Выбор-Курбатово
0 : 2
Рязань
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 7 тур
Носта
0 : 0
Спартак
Матч завершен
КАМАЗ
3 : 0
Челябинск
Матч завершен
Рубин-2
2 : 2
Лада-Тольятти
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2014/2015), 2 раунд
Бертон Альбион
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Сток Сити
3 : 0
Портсмут
Матч завершен
Бирмингем Сити
0 : 3
Сандерленд
Матч завершен
Брэдфорд Сити
2 : 1
Лидс
Матч завершен
Астон Вилла
0 : 1
Лейтон Ориент
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Норвегия
0 : 0
ОАЭ
Матч завершен