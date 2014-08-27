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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Бешикташ
Арсенал - Бешикташ: обзор матча 27 августа 2014
Арсенал
27.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Бешикташ
45+1'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бешикташ
90'
Желтая карточка
Г. Торе
87'
Замена
Д. Тосун
️️️️
М. Пектемек
Желтая карточка
В. Щесны
86'
84'
Желтая карточка
Н. Уйсал
80'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
78'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
В. Кавлак
Желтая карточка
К. Чамберс
77'
Замена
К. Чамберс
️️️️
М. Озил
76'
Вторая желтая
М. Дебюши
75'
60'
Замена
Г. Торе
️️️️
О. Шахан
58'
Желтая карточка
П. Франко
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Уилшир
45'
+1
31'
Желтая карточка
О. Озякуп
22'
Желтая карточка
В. Кавлак
Желтая карточка
М. Дебюши
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бешикташ
29
Толга Зенгин
(К)
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ПЗ
9
Мустафа Пектемек
ЛВ
13
Атиба Хатчинсон
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
10
Олкай Шахан
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
26
Дебюши
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
8
Касорла
10
Озил
4
Санчес
4-1-2-2-1
29
Зенгин
12
Кейбаши
22
Гулум
3
Франко
31
Мотта
13
Хатчинсон
15
Озякуп
8
Кавлак
10
Шахан
9
Пектемек
19
Ба
10
Озил
12
Чамберс
12
Чамберс
10
Озил
8
Кавлак
20
Уйсал
20
Уйсал
8
Кавлак
10
Шахан
30
Торе
30
Торе
10
Шахан
9
Пектемек
23
Тосун
23
Тосун
9
Пектемек
Остались в запасе
Арсенал
Бешикташ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Яя Саного
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
66
Томаш Сивок
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Яя Саного
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
66
Томаш Сивок
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Арсенал - Бешикташ
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"СпортХит" 22:30 (прямая)
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