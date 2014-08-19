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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Арсенал
Бешикташ - Арсенал: обзор матча 19 августа 2014
Бешикташ
19.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Арсенал
89'
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Касорла
Замена
Д. Тосун
️️️️
М. Пектемек
87'
Замена
К. Фрей
️️️️
О. Озякуп
80'
79'
Вторая желтая
А. Рэмзи
Желтая карточка
О. Озякуп
76'
Замена
Г. Торе
️️️️
О. Шахан
73'
72'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Санчес
67'
Желтая карточка
Н. Монреаль
56'
Желтая карточка
М. Фламини
55'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
Р. Мотта
54'
51'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Артета
50'
Травма
М. Артета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
(К)
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ПЗ
9
Мустафа Пектемек
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ОП
8
Вели Кавлак
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Олкай Шахан
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
11
Керим Фрей
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-2-2-1
29
Зенгин
31
Мотта
3
Франко
22
Гулум
12
Кейбаши
20
Уйсал
8
Кавлак
15
Озякуп
9
Пектемек
10
Шахан
19
Ба
4-1-2-1-2
13
Щесны
26
Дебюши
12
Чамберс
6
Косиельни
18
Монреаль
8
Артета
21
Рэмзи
10
Уилшир
8
Касорла
4
Санчес
9
Жиру
15
Озякуп
11
Фрей
11
Фрей
15
Озякуп
10
Шахан
30
Торе
30
Торе
10
Шахан
9
Пектемек
23
Тосун
23
Тосун
9
Пектемек
8
Касорла
10
Росицки
10
Росицки
8
Касорла
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
8
Артета
20
Фламини
20
Фламини
8
Артета
Остались в запасе
Бешикташ
Арсенал
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
66
Томаш Сивок
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
Главный тренер
Славен Билич
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
66
Томаш Сивок
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бешикташ - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
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0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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