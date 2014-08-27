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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Лейтон Ориент
Астон Вилла - Лейтон Ориент: обзор матча 27 августа 2014
Астон Вилла
27.08.2014, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Лейтон Ориент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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3 : 0
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Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
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Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
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2 : 0
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