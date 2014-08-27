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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетик - Наполи
Атлетик - Наполи: обзор матча 27 августа 2014
Атлетик
27.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Наполи
61'
А. Адурис
69'
А. Адурис
74'
И. Гомес
47'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Наполи
87'
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Муньяин
84'
77'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ! 3:1!
И. Гомес
Пас отдал
У. Лопес
74'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Сусаета
72'
70'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
Э. Ляпорт
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
61'
Замена
И. Гомес
️️️️
Б. Эчебаррия
58'
56'
Замена
М. Бритос
️️️️
Ф. Гулам
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
43'
Желтая карточка
Г. Игуаин
39'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Желтая карточка
М. Сусаета
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ОП
17
Микель Рико
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
5
Вальтер Гаргано
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
18
Гурпеги
14
Ляпорт
18
де Маркос
8
Итурраспе
17
Рико
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
4-2-2-2
1
Кабрал
11
Маджо
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
21
Жоржиньо
5
Гаргано
7
Кальехон
17
Гамшик
9
Игуаин
10
Мертенс
10
Муньяин
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
10
Муньяин
14
Сусаета
8
Лопес
8
Лопес
14
Сусаета
7
Эчебаррия
11
Гомес
11
Гомес
7
Эчебаррия
13
Гулам
3
Бритос
3
Бритос
13
Гулам
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
10
Мертенс
91
Сапата
91
Сапата
10
Мертенс
Остались в запасе
Атлетик
Наполи
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Атлетик - Наполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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