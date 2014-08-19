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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Атлетик
Наполи - Атлетик: обзор матча 19 августа 2014
Наполи
19.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Атлетик
68'
Г. Игуаин
41'
И. Муньяин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Атлетик
88'
Замена
Э. Моран
️️️️
А. Итурраспе
80'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
Замена
Мичу
️️️️
М. Гамшик
78'
76'
Желтая карточка
М. Баленсиага
75'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Б. Эчебаррия
72'
Желтая карточка
К. Гурпеги
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
68'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
60'
41'
ГОЛ! 0:1!
И. Муньяин
Пас отдал
О. де Маркос
Желтая карточка
Жоржиньо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ОП
21
Жоржиньо
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Кабрал
3
Бритос
3
Кулибали
39
Альбиоль
11
Маджо
5
Гаргано
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Гурпеги
18
Баленсиага
17
Рико
8
Итурраспе
14
Сусаета
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
17
Гамшик
25
Мичу
25
Мичу
17
Гамшик
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
39
Моран
39
Моран
8
Итурраспе
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
Остались в запасе
Наполи
Атлетик
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Наполи - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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