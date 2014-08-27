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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - ФКСБ
Лудогорец - ФКСБ: обзор матча 27 августа 2014
Лудогорец
27.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
ФКСБ
90'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - ФКСБ
Пенальти не реализован!
К. Рыпэ
ГОЛ!
А. Препелицэ
6:5
ГОЛ!
Ф. Варела
6:4
ГОЛ!
А. Попа
6:3
ГОЛ!
Л. Шукала
6:2
Пенальти не реализован!
П. Пырвулеску
ГОЛ!
К. Кешеру
6:1
ГОЛ!
Ф. Эшпинью
6:0
ГОЛ!
С. Дьяков
5:0
ГОЛ!
Марселиньо
4:0
ГОЛ!
Р. Безьяк
3:0
ГОЛ!
Х. Юнес
2:0
Пенальти не реализован!
Вандерсон
ГОЛ!
К. Моци
1:0
Красная карточка
В. Стоянов
119'
100'
Желтая карточка
А. Препелицэ
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
90'
89'
Желтая карточка
П. Пырвулеску
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Мисиджан
85'
83'
Замена
Л. Филип
️️️️
Л. Сынмэртян
Желтая карточка
Р. Безьяк
77'
Замена
Х. Юнес
️️️️
Р. Безьяк
77'
Замена
Д. Абало
️️️️
М. Александров
77'
Желтая карточка
В. Стоянов
73'
72'
Желтая карточка
Н. Бреевелд
67'
Замена
П. Пырвулеску
️️️️
Я. Латовлевич
64'
Желтая карточка
Ф. Варела
Желтая карточка
С. Дьяков
62'
60'
Желтая карточка
Я. Латовлевич
Желтая карточка
К. Моци
57'
Желтая карточка
Г. Терзиев
40'
5'
Замена
Н. Станчу
️️️️
К. Тэнасе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
ФКСБ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
21
Никандро Бреевелд
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
41
Чоко
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
17
Дани Абало
ЦП
23
Христо Златински
ЦП
12
Анисе
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
26
Ионуц Нягу
ЦП
16
Роберт Вылчану
ЦП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
4-1-3-2
27
Стоянов
25
Минев
27
Моци
5
Терзиев
80
Кайсара
77
Александров
10
Эшпинью
84
Марселиньо
18
Дьяков
14
Безьяк
7
Мисиджан
4-1-4-1
1
Арлаускис
2
Рыпэ
15
Варела
4
Шукала
14
Латовлевич
28
Препелицэ
21
Бреевелд
77
Попа
18
Сынмэртян
20
Тэнасе
13
Кешеру
77
Александров
17
Абало
17
Абало
77
Александров
7
Мисиджан
88
Вандерсон
88
Вандерсон
7
Мисиджан
14
Безьяк
99
Юнес
99
Юнес
14
Безьяк
14
Латовлевич
22
Пырвулеску
22
Пырвулеску
14
Латовлевич
18
Сынмэртян
8
Филип
8
Филип
18
Сынмэртян
20
Тэнасе
10
Станчу
10
Станчу
20
Тэнасе
Остались в запасе
Лудогорец
ФКСБ
41
Чоко
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
12
Анисе
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
26
Ионуц Нягу
ЦП
16
Роберт Вылчану
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
10
Габриэл Янку
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
41
Чоко
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
12
Анисе
ЦП
Остались в запасе
26
Ионуц Нягу
ЦП
16
Роберт Вылчану
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
10
Габриэл Янку
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Лудогорец - ФКСБ
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
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Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
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Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Арена Хувефарма
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