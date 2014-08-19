Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Лудогорец
ФКСБ - Лудогорец: обзор матча 19 августа 2014
ФКСБ
19.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Лудогорец
88'
А. Кипчиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Лудогорец
Замена
Л. Филип
️️️️
Л. Сынмэртян
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Кипчиу
Пас отдал
Г. Янку
88'
85'
Замена
Анисе
️️️️
Марселиньо
Замена
Г. Янку
️️️️
А. Попа
83'
62'
Желтая карточка
Х. Юнес
Замена
К. Кешеру
️️️️
Н. Станчу
57'
46'
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
Х. Златински
Желтая карточка
А. Кипчиу
35'
Пенальти не реализован!
А. Кипчиу
33'
27'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
21
Никандро Бреевелд
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
16
Роберт Вылчану
ЦП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
41
Чоко
ЦЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
17
Дани Абало
ЦП
12
Анисе
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
4-1-4-1
1
Арлаускис
4
Шукала
15
Варела
14
Латовлевич
2
Рыпэ
28
Препелицэ
21
Бреевелд
77
Попа
10
Станчу
18
Сынмэртян
27
Кипчиу
4-1-3-2
27
Стоянов
5
Терзиев
80
Кайсара
27
Моци
25
Минев
77
Александров
23
Златински
84
Марселиньо
18
Дьяков
7
Мисиджан
99
Юнес
18
Сынмэртян
8
Филип
8
Филип
18
Сынмэртян
77
Попа
10
Янку
10
Янку
77
Попа
10
Станчу
13
Кешеру
13
Кешеру
10
Станчу
23
Златински
10
Эшпинью
10
Эшпинью
23
Златински
84
Марселиньо
12
Анисе
12
Анисе
84
Марселиньо
Остались в запасе
ФКСБ
Лудогорец
16
Роберт Вылчану
ЦП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
Главный тренер
Константин Гылкэ
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
15
Александар Александров
ЦЗ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
16
Роберт Вылчану
ЦП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
Остались в запасе
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
15
Александар Александров
ЦЗ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча ФКСБ - Лудогорец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Национальный
Новости команд
Все
ФКСБ
Лудогорец
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+