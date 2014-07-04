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    Расписание матчей 04-07-2014

    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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    Беларусь. Высшая лига 2014, 16 тур
    4 июля, пятница
    17:30
    Днепр
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    4 июля, пятница
    20:00
    Адмира
    3:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 1/4 финала
    4 июля, пятница
    20:00
    Франция
    0:1
    Германия
    Матч завершен
    4 июля, пятница
    23:59
    Бразилия
    2:1
    Колумбия
    Матч завершен
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