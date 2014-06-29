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май 2014
июнь 2014
Чемпионат мира 2014, 1/8 финала
Нидерланды
2 : 1
Мексика
Матч завершен
Коста-Рика
1 : 1
Греция
Матч завершен
США. МЛС 2014
Ди Си Юнайтед
0 : 1
Сиэтл
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 3
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Колорадо
2 : 0
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Сан-Хосе
0 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
1 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Коламбус
0 : 0
Даллас
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Ахмат
1 : 4
Металлург
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 15 тур
Минск
0 : 2
Динамо
Матч завершен
Белшина
1 : 2
БАТЭ
Матч завершен