Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2014
май 2014
Россия. ФНЛ (2013/2014), 37 тур
Сочи
2 : 3
Торпедо
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа B, 23 тур
Носта
3 : 1
Рубин-2
Матч завершен
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Лада-Тольятти
2 : 0
Спартак
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа A, 23 тур
Тюмень
0 : 1
Челябинск
Матч завершен
Волга
4 : 0
Сызрань-2003
Матч завершен
КАМАЗ
2 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 1/2 финала, ответный матч
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Уиган Атлетик
Матч завершен
США. МЛС 2014
Нью-Инглэнд Революшн
5 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Динамо Хьюстон
2 : 5
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 36 тур
Винер-Нойштадт
5 : 2
Адмира
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 4 тур
Коритиба
0 : 1
Спорт Ресифи
Матч завершен
Баия
1 : 1
Витория
Матч завершен
Фигейренсе
0 : 2
Сантос
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 8 тур
Санднес Ульф
0 : 2
Русенборг
Матч завершен