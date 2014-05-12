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Расписание матчей 12-05-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
июнь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
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Россия. ФНЛ (2013/2014), 37 тур Таблица
12 мая, 19:00
Сочи
2 : 3
Торпедо
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа B, 23 тур Таблица
12 мая, 16:00
Носта
3 : 1
Рубин-2
Матч завершен
12 мая, 17:30
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
12 мая, 18:30
Лада-Тольятти
2 : 0
Спартак
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа A, 23 тур Таблица
12 мая, 17:00
Тюмень
0 : 1
Челябинск
Матч завершен
12 мая, 18:00
Волга
4 : 0
Сызрань-2003
Матч завершен
12 мая, 18:00
КАМАЗ
2 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 1/2 финала, ответный матч Таблица
12 мая, 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Уиган Атлетик
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
12 мая, 02:00
Нью-Инглэнд Революшн
5 : 0
Сиэтл
Матч завершен
12 мая, 03:00
Динамо Хьюстон
2 : 5
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 36 тур Таблица
12 мая, 20:30
Винер-Нойштадт
5 : 2
Адмира
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 4 тур Таблица
12 мая, 01:30
Коритиба
0 : 1
Спорт Ресифи
Матч завершен
12 мая, 01:30
Баия
1 : 1
Витория
Матч завершен
12 мая, 01:30
Фигейренсе
0 : 2
Сантос
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 8 тур Таблица
12 мая, 21:00
Санднес Ульф
0 : 2
Русенборг
Матч завершен
Россия
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