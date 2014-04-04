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Расписание матчей 04-04-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 24 тур Таблица
4 апреля, 18:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Томь
Матч завершен
4 апреля, 20:30
Спартак
0 : 1
Урал
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 30 тур Таблица
4 апреля, 00:00
0 : 3
Мордовия
Тех. поражение
4 апреля, 00:00
Салют
0 : 3
Спартак-Нальчик
Тех. поражение
4 апреля, 12:00
Луч
2 : 1
Ротор
Матч завершен
4 апреля, 16:00
Ангушт
2 : 2
Сибирь
Матч завершен
4 апреля, 16:30
Уфа
1 : 0
Енисей
Матч завершен
4 апреля, 17:00
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
4 апреля, 17:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
Матч завершен
4 апреля, 18:30
Шинник
0 : 1
Оренбург
Матч завершен
4 апреля, 20:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 32 тур Таблица
4 апреля, 23:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 29 тур Таблица
4 апреля, 22:30
Гамбург
2 : 1
Байер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 32 тур Таблица
4 апреля, 22:30
Марсель
3 : 1
Аяччо
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 24 тур Таблица
4 апреля, 12:00
Кр. Советов (мол)
2 : 3
ЦСКА (мол)
Матч завершен
4 апреля, 15:00
Амкар (мол)
2 : 2
Ахмат (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 4, 5 тур Таблица
4 апреля, 06:00
Санта-Фе
1 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 5, 5 тур Таблица
4 апреля, 02:45
Универсидад де Чили
0 : 2
Крузейро
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 40 тур Таблица
4 апреля, 22:45
Лестер
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 24 тур Таблица
4 апреля, 20:00
1 : 0
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 28 тур Таблица
4 апреля, 21:00
Газиантепспор
2 : 2
Касымпаша
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 2 тур Таблица
4 апреля, 22:30
Зюлте-Варегем
2 : 0
Стандард
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 25 тур Таблица
4 апреля, 20:30
Орхус
0 : 1
Рандерс
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 31 тур Таблица
4 апреля, 22:00
Зволле
0 : 1
Гронинген
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 2 тур Таблица
4 апреля, 21:00
Викинг
0 : 0
Стремсгодсет
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 26 тур Таблица
4 апреля, 23:00
Витория Гимараеш
1 : 3
Эшторил
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 33 тур Таблица
4 апреля, 22:45
Росс Каунти
1 : 2
Инвернесс
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 23 тур Таблица
4 апреля, 22:15
Теплице
1 : 0
Пршибрам
Матч завершен
Россия
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