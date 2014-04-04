Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2014
апрель 2014
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Томь
Матч завершен
Спартак
0 : 1
Урал
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 30 тур
0 : 3
Мордовия
Тех. поражение
Салют
0 : 3
Спартак-Нальчик
Тех. поражение
Луч
2 : 1
Ротор
Матч завершен
Ангушт
2 : 2
Сибирь
Матч завершен
Уфа
1 : 0
Енисей
Матч завершен
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
Матч завершен
Шинник
0 : 1
Оренбург
Матч завершен
Балтика
0 : 0
Торпедо
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 32 тур
Альмерия
1 : 2
Осасуна
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 29 тур
Гамбург
2 : 1
Байер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 32 тур
Марсель
3 : 1
Аяччо
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 24 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 3
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
2 : 2
Ахмат (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 4, 5 тур
Санта-Фе
1 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 5, 5 тур
Универсидад де Чили
0 : 2
Крузейро
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 40 тур
Лестер
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 24 тур
1 : 0
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 28 тур
Газиантепспор
2 : 2
Касымпаша
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 2 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
Стандард
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 25 тур
Орхус
0 : 1
Рандерс
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 31 тур
Зволле
0 : 1
Гронинген
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 2 тур
Викинг
0 : 0
Стремсгодсет
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 26 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
Эшторил
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 33 тур
Росс Каунти
1 : 2
Инвернесс
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 23 тур
Теплице
1 : 0
Пршибрам
Матч завершен