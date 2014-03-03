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    Расписание матчей 03-03-2014

    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    март 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    апрель 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
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    Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 18 тур
    3 марта, понедельник
    21:00
    Млада Болеслав
    2:0
    Словацко
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 27 тур
    3 марта, понедельник
    21:30
    Платаниас
    1:2
    ПАС
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2013/2014), 21 тур
    3 марта, понедельник
    23:59
    Арука
    0:3
    Академика
    Матч завершен
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