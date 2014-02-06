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    Расписание матчей 06-02-2014

    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    март 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2013/2014), 1/2 финала, первый матч
    6 февраля, четверг
    01:00
    Барселона
    2:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    6 февраля, четверг
    19:00
    Волга
    1:0
    Актобе
    Матч завершен
    6 февраля, четверг
    20:00
    Ахмат
    1:0
    Войводина
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 23 тур
    6 февраля, четверг
    21:30
    Панетоликос
    0:0
    Арис
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2013/2014), 22 тур
    6 февраля, четверг
    21:45
    Утрехт
    1:2
    Зволле
    Матч завершен
    6 февраля, четверг
    23:45
    Аякс
    2:1
    Гронинген
    Матч завершен
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