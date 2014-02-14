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Расписание матчей 14-02-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
январь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
февраль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Россия. Кубок ФНЛ 2014. группа B, 2 тур Таблица
14 февраля, 13:00
Торпедо
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
14 февраля, 17:00
Химик
2 : 2
Шинник
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 24 тур Таблица
14 февраля, 23:59
Эльче
0 : 0
Осасуна
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 24 тур Таблица
14 февраля, 23:45
Милан
1 : 0
Болонья
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 21 тур Таблица
14 февраля, 23:30
Майнц
2 : 0
Ганновер-96
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 25 тур Таблица
14 февраля, 23:30
ПСЖ
3 : 0
Валансьен
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 1, 1 тур Таблица
14 февраля, 00:00
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
Стронгест
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 3, 1 тур Таблица
14 февраля, 00:00
Ланус
0 : 0
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 5, 1 тур Таблица
14 февраля, 00:00
Универсидад де Чили
1 : 0
Дефенсор Спортинг
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 6, 1 тур Таблица
14 февраля, 00:00
0 : 1
Гремио
Матч завершен
14 февраля, 00:00
Атлетико Насьональ
1 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 7, 1 тур Таблица
14 февраля, 00:00
Эмелек
2 : 1
Боливар
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 21 тур Таблица
14 февраля, 22:00
Ризеспор
5 : 1
Газиантепспор
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
14 февраля, 19:30
ЦСКА
0 : 1
Днепр
Матч завершен
14 февраля, 20:00
Анжи
4 : 0
Любимец 2007
Матч завершен
14 февраля, 20:00
Ахмат
2 : 1
Петролул
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 26 тур Таблица
14 февраля, 23:30
Брюгге
3 : 1
Кортрейк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 24 тур Таблица
14 февраля, 23:00
ПСВ
2 : 1
Хераклес
Матч завершен
Россия
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