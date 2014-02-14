Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
январь 2014
февраль 2014
Россия. Кубок ФНЛ 2014. группа B, 2 тур
Торпедо
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Химик
2 : 2
Шинник
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 24 тур
Эльче
0 : 0
Осасуна
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 24 тур
Милан
1 : 0
Болонья
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 21 тур
Майнц
2 : 0
Ганновер-96
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 25 тур
ПСЖ
3 : 0
Валансьен
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 1, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
Стронгест
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 3, 1 тур
Ланус
0 : 0
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 5, 1 тур
Универсидад де Чили
1 : 0
Дефенсор Спортинг
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 6, 1 тур
0 : 1
Гремио
Матч завершен
Атлетико Насьональ
1 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014. группа 7, 1 тур
Эмелек
2 : 1
Боливар
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 21 тур
Ризеспор
5 : 1
Газиантепспор
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
ЦСКА
0 : 1
Днепр
Матч завершен
Анжи
4 : 0
Любимец 2007
Матч завершен
Ахмат
2 : 1
Петролул
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 26 тур
Брюгге
3 : 1
Кортрейк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 24 тур
ПСВ
2 : 1
Хераклес
Матч завершен