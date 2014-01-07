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    Расписание матчей 07-01-2014

    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2013/2014), 18 тур
    7 января, вторник
    01:00
    Райо Вальекано
    2:5
    Вильярреал
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    7 января, вторник
    17:30
    Зимбабве
    2:0
    Габон
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    7 января, вторник
    18:30
    Байер
    2:0
    Херенвен
    Матч завершен
    7 января, вторник
    19:00
    АЗ Алкмаар
    0:1
    Брюгге
    Матч завершен
    7 января, вторник
    19:30
    Вольфсбург
    2:3
    Витесс
    Матч завершен
    7 января, вторник
    19:30
    Остенде
    1:1
    Майнц
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2013/2014), 1/2 финала, первый матч
    7 января, вторник
    23:45
    Сандерленд
    2:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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