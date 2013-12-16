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    Расписание матчей 16-12-2013

    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2013/2014), 13 тур
    16 декабря, понедельник
    00:15
    Риу Аве
    1:3
    Порту
    Матч завершен
    16 декабря, понедельник
    23:00
    Насьональ
    2:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 15 тур
    16 декабря, понедельник
    22:00
    Трабзонспор
    2:2
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 16 тур
    16 декабря, понедельник
    23:45
    Милан
    2:2
    Рома
    Матч завершен
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