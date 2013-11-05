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Расписание матчей 05-11-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
декабрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Лига чемпионов (2013/2014). группа A, 4 тур
5 ноября, 23:45
Шахтер
0 : 0
Байер
Матч завершен
5 ноября, 23:45
Реал Сосьедад
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа B, 4 тур
5 ноября, 23:45
Ювентус
2 : 2
Реал
Матч завершен
5 ноября, 23:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа C, 4 тур
5 ноября, 23:45
ПСЖ
1 : 1
Андерлехт
Матч завершен
5 ноября, 23:45
Олимпиакос
1 : 0
Бенфика
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа D, 4 тур
5 ноября, 23:45
Манчестер Сити
5 : 2
ЦСКА
Матч завершен
5 ноября, 23:45
Виктория
0 : 1
Бавария
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 12 тур Таблица
5 ноября, 01:00
Эльче
0 : 1
Вильярреал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 24 тур Таблица
5 ноября, 13:00
3 : 1
Псков
Матч завершен
5 ноября, 14:00
Знамя Труда
0 : 3
Текстильщик
Матч завершен
5 ноября, 14:00
Коломна
3 : 3
Торпедо Вл
Матч завершен
5 ноября, 14:00
Вологда
2 : 1
Волга
Матч завершен
5 ноября, 18:00
1 : 1
Зенит-2
Матч завершен
5 ноября, 18:00
Спартак К
0 : 1
Химки
Матч завершен
5 ноября, 18:00
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
Строгино
Матч завершен
5 ноября, 18:30
ЦРФСО
2 : 2
Тосно
Матч завершен
Россия
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