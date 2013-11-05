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октябрь 2013
ноябрь 2013
Лига чемпионов (2013/2014). группа A, 4 тур
Шахтер
0 : 0
Байер
Матч завершен
Реал Сосьедад
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа B, 4 тур
Ювентус
2 : 2
Реал
Матч завершен
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа C, 4 тур
ПСЖ
1 : 1
Андерлехт
Матч завершен
Олимпиакос
1 : 0
Бенфика
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа D, 4 тур
Манчестер Сити
5 : 2
ЦСКА
Матч завершен
Виктория
0 : 1
Бавария
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 12 тур
Эльче
0 : 1
Вильярреал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 24 тур
3 : 1
Псков
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 3
Текстильщик
Матч завершен
Коломна
3 : 3
Торпедо Вл
Матч завершен
Вологда
2 : 1
Волга
Матч завершен
1 : 1
Зенит-2
Матч завершен
Спартак К
0 : 1
Химки
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
Строгино
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 2
Тосно
Матч завершен