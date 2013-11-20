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    Расписание матчей 20-11-2013

    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    20 ноября, среда
    04:00
    Бразилия
    2:1
    Чили
    Матч завершен
    20 ноября, среда
    06:00
    Тринидад и Тобаго
    2:0
    Ямайка
    Матч завершен
    20 ноября, среда
    06:30
    Гондурас
    2:2
    Эквадор
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013, ответный матч
    20 ноября, среда
    10:00
    Новая Зеландия
    2:4
    Мексика
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2013/2014), 9 тур
    20 ноября, среда
    16:00
    Буковина
    0:0
    Нива
    Матч завершен
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