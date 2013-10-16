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сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 17 тур
Тамбов
1 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
Зенит
0 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Авангард
2 : 2
Орел
Матч завершен
Рязань
0 : 0
Матч завершен
Калуга
3 : 0
Матч завершен
Сокол
2 : 0
Подолье
Матч завершен
Факел
5 : 1
Локомотив
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 16 тур
Носта
1 : 2
Сызрань-2003
Матч завершен
1 : 2
Тюмень
Матч завершен
Зенит-Ижевск
2 : 0
Челябинск
Матч завершен
КАМАЗ
4 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Волга
2 : 2
Спартак
Матч завершен
Лада-Тольятти
2 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 18 тур
Уругвай
3 : 2
Аргентина
Матч завершен
Парагвай
1 : 2
Колумбия
Матч завершен
Чили
2 : 1
Эквадор
Матч завершен
Перу
1 : 1
Боливия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 10 тур
Ямайка
2 : 2
Гондурас
Матч завершен
Панама
2 : 3
США
Матч завершен
Коста-Рика
2 : 1
Мексика
Матч завершен