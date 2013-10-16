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Расписание матчей 16-10-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 17 тур Таблица
16 октября, 16:00
Тамбов
1 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
16 октября, 18:00
Зенит
0 : 1
Металлург Л
Матч завершен
16 октября, 18:00
Авангард
2 : 2
Орел
Матч завершен
16 октября, 18:30
Рязань
0 : 0
Матч завершен
16 октября, 18:30
Калуга
3 : 0
Матч завершен
16 октября, 19:00
Сокол
2 : 0
Подолье
Матч завершен
16 октября, 19:00
Факел
5 : 1
Локомотив
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 16 тур Таблица
16 октября, 15:30
Носта
1 : 2
Сызрань-2003
Матч завершен
16 октября, 17:00
1 : 2
Тюмень
Матч завершен
16 октября, 18:00
Зенит-Ижевск
2 : 0
Челябинск
Матч завершен
16 октября, 18:00
КАМАЗ
4 : 0
Рубин-2
Матч завершен
16 октября, 18:00
Волга
2 : 2
Спартак
Матч завершен
16 октября, 18:30
Лада-Тольятти
2 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 18 тур Таблица
16 октября, 03:30
Уругвай
3 : 2
Аргентина
Матч завершен
16 октября, 03:30
Парагвай
1 : 2
Колумбия
Матч завершен
16 октября, 03:30
Чили
2 : 1
Эквадор
Матч завершен
16 октября, 06:15
Перу
1 : 1
Боливия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 10 тур Таблица
16 октября, 05:30
Ямайка
2 : 2
Гондурас
Матч завершен
16 октября, 05:30
Панама
2 : 3
США
Матч завершен
16 октября, 05:30
Коста-Рика
2 : 1
Мексика
Матч завершен
Россия
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